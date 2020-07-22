Altındağlı gençler hedefi 12'den vuruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altındağlı gençler hedefi 12'den vuruyor

Yaz Okulları kapsamında açılan okçuluk kursuna katılan Altındağlı gençler, hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Altındağlı gençler hedefi 12'den vuruyor
22.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:47

Yaz Okulları kapsamında açılan okçuluk kursuna katılan Altındağlı gençler, hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Altındağlı çocuklar ve gençler, Gençlik Merkezlerinde açılan Yaz Okulu sayesinde Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Gençler okçuluk kurslarına büyük ilgi gösterdi.

Gençlerin ata sporu olan okçuluk ile tanışmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi.

Okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı, "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.

Geleceğin okçuları Altındağ'da

Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesinin Yaz Okullarında okçuluk eğitimi alan gençlerimizin ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Okçuluk kurslarının ücretsiz olduğunu ve gerekli tüm malzemelerin Altındağ Belediyesi tarafından karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağlı gençlerimiz sporla ilgilensin yeter. Biz onların sağlıklı gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin kurslara katılmak için mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezi'ne üye olmaları yeterli" dedi. Başkan Balcı tüm Altındağlı gençleri Gençlik Merkezleri'nden faydalanmaya çağırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti Güncel
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Han Halife Hafter Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Boluğur Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Altındağlı gençler hedefi 12'den vuruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 12:26:03. #1.14#
title