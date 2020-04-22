Altındağlı çocuk ve gençlerin evlerine kitap hizmeti
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Altındağ, Balcı, LGS, Güncel

Altındağlı çocuk ve gençlerin evlerine kitap hizmeti

Altındağ'da kitap sevinci yaşandı.

22.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:44
Altındağlı çocuk ve gençlerin evlerine kitap hizmeti

Altındağ'da kitap sevinci yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'da bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine dağıtılan LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere dağıtılan TYT hazırlık kitabı ve okul öncesi çocuklarına dağıtılan boyama kitabı ve kalemi, Altındağlı çocukların ve gençlerin yüzünü güldürdü.

Altındağ'da kısa bir süre önce başlatılan LGS ve TYT hazırlık kitabı ile boyama kitabı ve kalemi dağıtımı, Altındağlı çocuklar ve gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kapılarına kadar getirilen hazırlık kitapları ve boyama kitapları ile sevinen Altındağlı çocuklar ve gençler, Korona virüsle mücadele günlerinde bile kendilerini unutmayan Başkan Asım Balcı'ya ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu yıl sınava girecek olan Altındağlı öğrencileri ve evden dışarı çıkamayan çocukları unutmadıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Uzaktan eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, Altındağ'da sınava girecek olan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine yeni LGS formatına uygun, 1'inci dönem tekrarı niteliğinde hazırlık kitabı dağıtımı yaptık. Ayrıca bu yıl TYT'te girecek olan öğrencilerimize sınava hazırlık amaçlı soru bankası kitapları dağıttık. Evden dışarı çıkamayan miniklerimizi de boyama kitabı ve kalemi ile sevindirdik. Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü bu zor günlerde biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Başkan Balcı "Kitaplardan talep etmek isteyenlerin, Altındağ Belediyesinin 0 505 192 25 48 numaralı WhatsApp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli Kimse lütfen evinden çıkmasın. Biz istek sırasına göre herkesin kitabını evine kadar ulaştırıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kapıdan teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Bu yıl LGS sınavına girecek olan 8'inci sınıf öğrencisi ve Yıldıztepe Mahallesi Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyesi Medine Yüksel "Altındağ Belediyesinin 0 505 192 25 48 numaralı WhatsApp hattına talep ettiğime dair mesaj attım, istenilen bilgileri verdim. Kısa sürede kitabım kapımıza geldi. Bizi düşünen, bu zor günlerde kaynak kitaplara erişmemizi kolaylaştıran Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten" dedi.

Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Abdülsamed Güdek ise "Kütüphaneye gidemiyoruz. Derslerimize en büyük yardımcı Gençlik Merkezimizdi, oraya da gidemiyoruz. Evdeki kaynak kitaplarımızla elimizden geldiği kadar çalışmak zorundayız. Bizi düşünüp, başarılı olmamızı bu kadar önemsediği için kendisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Sınav motivasyonunuzu düşürmeyin"

Öğrencilerden umutsuzluğa ya da karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Başkan Balcı ise, LGS ve TYT sınavlarına girecek tüm öğrencilere "Bu zor günler elbette geçecek. Bu durum sizlerin sınav motivasyonunu düşürmesin, size engel olmasın. Sizler ilk günkü azimle çalışmaya devam edin, konsantrasyonunuzu bozmayın. Başarılı olmanız kadar, sağlıklı olmanız da çok önemli Hepinize başarılar diliyorum" sözleriyle seslendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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