Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu
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Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atanlara izin vermedi.

Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu
07.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:24

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atanlara izin vermedi. Belediyeye bağlı ekipler tarafından seyyar satıcılara operasyon düzenlendi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, seyyar satıcılara operasyon düzenlendi. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte başarılı bir operasyona daha imza attı. Sağlıksız koşullarda ve kaçak satış yapan seyyar satıcılara ortak operasyon düzenleyen ekipler, tezgahlara el koydu. El konulan tezgah sahiplerine yasal işlem uygulayan ekipler, gürültü kirliliğine yol açan hoparlör ve ses sistemlerine de müdahale etti.

Gürültü kirliliğine son

Vatandaşlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak ilçede geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda sokakta satış yapan kişilere gerekli yasal işlem uygulandı. Vatandaşlarımızdan en çok seyyar satıcıların gürültüsü konusunda şikayet geliyordu. Ses sistemleri ve hoparlörlere el konuldu. Seyyar satıcıların sokak aralarında son ses bağırarak satış yapılmasına engel olundu" ifadelerini kullandı.

Altındağ'ın huzuru için çalışmaya devam

Halkın refahını ve huzurunu her şeyden önde tuttuklarını vurgulayan Balcı, "Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirdik. Halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara gereken yasal işlemler uygulandı. Seyyar olarak sağlığa uygunsuz ortamlarda satış yapan kimseye göz açtırmadık" ifadelerini kullandı.

Seyyarla mücadele ve zabıta denetim operasyonlarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Ekiplerimiz 24 saat görev başında Hiçbir şikayeti göz ardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için çok önemli Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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