Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin gelişi Ekiplerin galoş takıp eve girmeleri Bir kadın görevlinin kuzine sobayı yakması Bir kadın görevlinin patates yemeği yapması Vefa Sosyal Destek Grubundan bir görevlinin ev sahibi yaşlı teyzeyle sohbet...

Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin gelişi Ekiplerin galoş takıp eve girmeleri Bir kadın görevlinin kuzine sobayı yakması Bir kadın görevlinin patates yemeği yapması Vefa Sosyal Destek Grubundan bir görevlinin ev sahibi yaşlı teyzeyle sohbet etmesi Ev sahibi yaşlı kadınla röportaj Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisinin açıklamları ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Kaynak: AA