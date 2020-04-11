Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor
Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin gelişi Ekiplerin galoş takıp eve girmeleri Bir kadın görevlinin kuzine sobayı yakması Bir kadın görevlinin patates yemeği yapması Vefa Sosyal Destek Grubundan bir görevlinin ev sahibi yaşlı teyzeyle sohbet...
11.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:38
Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları
Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin gelişi
Ekiplerin galoş takıp eve girmeleri
Bir kadın görevlinin kuzine sobayı yakması
Bir kadın görevlinin patates yemeği yapması
Vefa Sosyal Destek Grubundan bir görevlinin ev sahibi yaşlı teyzeyle sohbet etmesi
Ev sahibi yaşlı kadınla röportaj
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisinin açıklamları
ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Kaynak: AA