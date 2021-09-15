Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacak

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altındağ ve Mamak'ı besleyen pompa istasyonlarında yapılacak kapasite artırımı nedeniyle bugün saat 23.00 ile yarın saat 23.00 arasında su kesintisi yapılacak.

Kesintiden Altındağ'da, Doğantepe, Battalgazi, Başpınar, Feridun Çelik, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı, Tatlar ve Solfasol Mahalleleri, Mamak'ta ise Bostancık, Ekin, Başak, Karaağaç, Derbent, Araplar, Dostlar,Tepecik, Köstence Mahallelerinin tamamı ve Altıağaç, Hüseyingazi, Harman, Kayaş, Ortaköy ve Gökçeyurt mahallelerinin üst kotları etkilenecek.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fuat Oktay Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci Ece Üner Düm Tek Tek
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Fatih Terim Kazım Karabekir Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 14:01:34. #1.12#