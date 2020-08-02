Altındağ park ve ağaçlandırma alanlarıyla göze çarpıyor
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Altındağ park ve ağaçlandırma alanlarıyla göze çarpıyor

Mevcutta var olan parkları baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, ilçeye onlarca yeni park ve ağaçlandırma alanları kazandırdı.

Altındağ park ve ağaçlandırma alanlarıyla göze çarpıyor
02.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:46

Mevcutta var olan parkları baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, ilçeye onlarca yeni park ve ağaçlandırma alanları kazandırdı.

Altındağ'ı Ankara'nın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ kısa sürede yeşil bir görünüme kavuştu. İlçeye, 28 park ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, parklara büyüklüklerine göre spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yerleştirerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturdu.

"Parklar ve yeşil alanlar bizim için çok değerli"

Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu kaydeden Balcı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ'a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli onlarca park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, Altındağ'daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha yeşil bir Altındağ

Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam edeceklerini ve ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan parklar yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da oluşturulacağı parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlık bir yaşama teşvik edecek. Altındağ'ın Ankara'nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Parklarımız ve ağaçlandırma alanlarımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" aktarımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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