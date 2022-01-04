Altındağ'ın tarihi mekanları güneş enerjisiyle aydınlanıyor

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesi, Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar Cezaevi gibi tarihi mekanların güneş enerjili çevre dostu elektrik sistemiyle aydınlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarihi mekanları arasında yer alan Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar'da kurulan güneş enerjisiyle aydınlatma özelliğine sahip 286 solar tipi aydınlatma direğiyle 250 bin lira tasarruf elde edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, uygulamanın Ankara genelinde ilk defa Altındağ'da hayata geçirildiğini belirterek, diğer tarihi bölgelerde kullanılması için yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Solar aydınlatma sistemiyle ilgili bilgi veren Balcı, şunları kaydetti:

"Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde güneş enerjisiyle aydınlanma sistemini kullanıyoruz. Bu bölgelerdeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi. Yaklaşık 2 yıldır bu bölgelerimizde güneş enerjisi ile aydınlatıyoruz sokaklarımızı. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan, 286 adet solar aydınlatma direğimiz var. Her birinin üzerinde 40X40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketiyoruz."

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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