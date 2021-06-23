Altındağ ilçesinde 10 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altındağ ilçesinde 10 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu

Altındağ ilçesinde 10 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendiAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 46 dolu kartuş, 69 dolu fişek, 3 şarjör, 2 boş kovan, 100...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 46 dolu kartuş, 69 dolu fişek, 3 şarjör, 2 boş kovan, 100 gram eroin ve suçtan elde edildiği belirlenen 1575 liranın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu ile Ateşli Silahlar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Görüntüler endişe verici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
Görüntüler endişe verici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada
Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Emel Sayın Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altındağ ilçesinde 10 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:29:57. #1.15#

title