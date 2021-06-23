Altındağ ilçesinde 10 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendiAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 46 dolu kartuş, 69 dolu fişek, 3 şarjör, 2 boş kovan, 100...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendi
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 46 dolu kartuş, 69 dolu fişek, 3 şarjör, 2 boş kovan, 100 gram eroin ve suçtan elde edildiği belirlenen 1575 liranın ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu ile Ateşli Silahlar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur