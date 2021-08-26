Altındağ halı fabrikasında mezuniyet sevinci
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Altındağ halı fabrikasında mezuniyet sevinci

Altındağ halı fabrikasında mezuniyet sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi "Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi" yeni mezunlarını verdi.

Altındağ Belediyesi "Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi" yeni mezunlarını verdi. Atölyedeki 6 aylık eğitim programını tamamlayan 22 kadın mezun olarak sertifikalarına kavuştu.

Altındağ'ın halı fabrikasında mezuniyet sevinci yaşandı. Alemdağ ve Karacaören Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam eden, yaşları 18-45 arasında değişen Altındağlı kadınların meslek öğrendiği "Halı ve kilim dokuma atölyesi"ne katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.

Halı ve kilim dokumanın sabır işi olduğunu söyleyen ve kursa katılan kadınları sabır ve sebatlarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu kursa katılan kadınlarımız sabrın en güzel örneğini gösterdiler. Halı ve kilim dokumak sabır ve sebat işi. Burada aylarca sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyorlar. Emekleri takdire şayan ve bizim için çok değerli. Hepsini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" dedi. - ANKARA

Altındağ halı fabrikasında mezuniyet sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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