Altındağ'dan mavi dayanışma
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Altındağ'dan mavi dayanışma

02.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:40
Altındağ'dan mavi dayanışma

Altındağlı kadınlar, önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Altındağlı kadınlar, önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında plastik mavi kapak toplayan Altındağlı kadınlar, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınmasına destek oldu.

Engellilere tekerlekli araç hediye edebilmek için plastik kapak toplama kampanyası başlatan Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, topladıkları mavi kapaklarla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü. Merkezin 3 engelli üyesinin öncülük ettiği mavi kapak toplama kampanyası Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gördü. Kadınlar kısa sürede binlerce mavi kapak toplayarak, duyarlılıklarını gözler önüne serdi.

"Mavi kapaklar umut oldu"

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Altındağlı kadınların pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetlerini ortaya koymalarının çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Karapürçekli kadınlarımız emek vermiş, önemli bir çalışma yapmışlar. 3 engelli üyemizin öncülüğünde binlerce mavi kapak toplanmış. Bu kapakları önceden başlatılan bir mavi kapak toplama kampanyasına kendi elleriyle verip, katkıda bulundular. Toplanan bu kapaklarla inşallah birkaç engelli vatandaşımızın daha yüzü gülecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde birkaç engelli vatandaşımız daha mutlu olacak inşallah Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Altındağ'dan mavi dayanışma
Altındağ'dan mavi dayanışma
Altındağ'dan mavi dayanışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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