Altındağ'daki yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'ın cenazesi toprağa verildi
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Altındağ'daki yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'ın cenazesi toprağa verildi

Karşıyaka Mezarlığında cenaze nanazına katılanlardan görüntüler Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın cenazeye katılması TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün cenazeye katılması Rahmi Yozgat'ın yakınlarına taziyede bulunanlar Cenaze namazının kılınması Helallik alınması ANKARA - Ankara'nın...

02.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:09

Karşıyaka Mezarlığında cenaze nanazına katılanlardan görüntüler

Belediye Başkanı 'nın cenazeye katılması

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün cenazeye katılması

Rahmi 'ın yakınlarına taziyede bulunanlar

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Altındağ'daki yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'ın cenazesi toprağa verildi
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