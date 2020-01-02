Altındağ'daki yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'ın cenazesi toprağa verildi
Karşıyaka Mezarlığında cenaze nanazına katılanlardan görüntüler Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın cenazeye katılması TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün cenazeye katılması Rahmi Yozgat'ın yakınlarına taziyede bulunanlar Cenaze namazının kılınması Helallik alınması ANKARA - Ankara'nın...
Karşıyaka Mezarlığında cenaze nanazına katılanlardan görüntüler
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın cenazeye katılması
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün cenazeye katılması
Rahmi Yozgat'ın yakınlarına taziyede bulunanlar
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında yaşamını yitiren Rahmi Yozgat'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.