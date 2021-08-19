Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı
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Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 11 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 11 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 11 Ağustos'ta Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

Olay

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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