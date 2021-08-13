Altındağ'daki olaylarda evi zarar gören "İyilik Ödülü" sahibi Cavit Etleç'ten provokasyon uyarısı Açıklaması

Bulunduğu bölgede son on yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan ve Altındağ'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olaylarda evi yağmalanan "İyilik Ödülü" sahibi 69 yaşındaki Cavit Etleç, "Bu, kesin ve kesin tasarlanmış, senaryosu hazırlanmış, provokasyon amaçlı bir olay.

Bulunduğu bölgede son on yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan ve Altındağ'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olaylarda evi yağmalanan "İyilik Ödülü" sahibi 69 yaşındaki Cavit Etleç, "Bu, kesin ve kesin tasarlanmış, senaryosu hazırlanmış, provokasyon amaçlı bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Siteler'de mobilya dekorasyon işi yapan Etleç'in mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere destek süreci, eşinin 10 yıl önce karnının acıktığını söyleyen Suriyeli bir çocukla karşılaşmasının ardından başladı.

Şahit olduğu mağduriyetlerin ardından kendi imkanlarıyla yardım organizasyonları düzenleyen Etleç, son on yılda uyruğuna bakmaksızın çevresindeki yüzlerce aileye yardım elini uzattı, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu.

Etleç, eşiyle yürüttükleri yardım çalışmaları nedeniyle 2017'de Türkiye Diyanet Vakfınca "İyilik Ödülü"ne layık görüldü.

Yardım elini uzattığı ailelerin yoğunlukta olduğu Altındağ'da bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesinin ardından yaşanan olaylarda Etleç'in evi de zarar gördü.

Olayların yaşandığı akşam saatlerinde evine gelen Etleç, Emirhan Yalçın'ın bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği, saldırganların ise tutuklandığı haberini aldı.

Etleç, daha sonra yaşananlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çoğaldığının dikkatini çektiğini, "olay çıkabilir" düşüncesiyle şeker hastası eşini de alarak oğlunun evine gittiğini söyledi.

Etleç'in evi ve eşyaları da zarar gördü

Gece saat 02.00'de sokaklarında oturan bir kişinin kendisini arayarak evinin yağmalandığını haber verdiğini aktaran Etleç, evini kapıları açık, bütün eşyaları ortalığa yayılmış halde bulduğunu ve bazı eşyalarla "çok küçük bir birikimlerinin" alındığını dile getirdi.

Bıçaklama olayındaki iki tarafı da tanıdığını belirten Etleç, Türkiye'de sığınmacılara yönelik bir düşmanlık olmadığına, sığınmacıların da büyük çoğunluğunun Türklerle yakın ilişkiler kurduğuna dikkati çekti.

Etleç, "Bu olay kesin ve kesin tasarlanmış, senaryosu hazırlanmış, provokasyon amaçlı bir olay. Kim çıkartıyor? Ülkeyi sevmeyen, temeline dinamit koymak isteyen ister yerli ister yabancı kişiler çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

"Yardım etmeye devam edeceğim"

Yaşanan olayların, kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten alıkoymayacağını kaydeden Etleç, gereksinimi bulunan 300 aileye yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.

Etleç, "Burada senaryoyla oluşturulmuş bir vaka oldu. Şimdi o 300 aileyi, bir Türk'ü bir Suriyeli öldürdü diye dışlayamam. Bu olay farklı. Oradaki bebekler, mesela çalışmasına imkan yok adamın. Beyninde tümör var, kalbi rahatsız. Tümörden dolayı gözlerini de kaybetti. Şimdi ben bu adama hiçbir şey götürmeyecek miyim? Allah'ın emrettiği gibi yaşamak, onların ihtiyaçlarını karşılama yolunda imkanım neyse onu yapmaktan geçer." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak