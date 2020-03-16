Altındağ'da virüs temizliği ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yaşlılar evi, konukevi ve halk çarşısı koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yaşlılar evi, konukevi ve halk çarşısı koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Altındağ Belediyesi'nce, ilçe genelinde başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Okullar, kültür merkezleri, camiler, müzelerden sonra alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri ile yaşlı bakım merkezleri de dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun kullandığı Yunus Emre Halk Çarşısı'nın yanında Doğantepe Yaşlılar Evi de titiz bir çalışma ile ilaçlandı. Merkezin bahçesinden lobisine kadar tüm alanları dezenfekte eden ekipler, daha sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden tedavi amaçlı olarak Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınlarının misafir edildiği Anafartalar Konukevi'ni de özel solüsyonlarla temizledi.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Maalesef virüs, giderek küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Biz yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza düşen görev de, yetkili kurumların öngördüğü şekilde, alınan tedbirleri devam ettirmek, uyarıları dikkatle dinlemek ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda vatandaşlarımızla yapacağımız iş birliği çok önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA