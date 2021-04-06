Altındağ'da sokaktan spora
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Altındağ'da sokaktan spora

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altındağ'da sokaktan spora

Altındağ Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için "Sokaktan Spora" dedi, ilçede bulunan risk altındaki gençleri spora kazandırdı.

Altındağ Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için "Sokaktan Spora" dedi, ilçede bulunan risk altındaki gençleri spora kazandırdı.

Proje, Altındağ Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülüyor. Proje ile Altındağ ilçesinde ikamet eden, üye gençlere yönelik gönüllü ve lisanslı sporcu yetiştirmek, vatanını, milletini, bayrağını seven, şampiyonalarda mücadele ederek ter dökecek ahlaklı, spor kültürü oluşmuş bir gençlik profili amaçlanıyor.

Proje kapsamında sosyo-ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor alanında faaliyet gösteremeyen gençler tespit edildi ve uygun alanlara yönlendirildi. Her geçen gün artan sayıyla ve 200 ü aşkın gençle alanında uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde basketbol, futbol, voleybol, tenis ve bireysel sporlarda eğitim almaya başladı. - ANKARA

Altındağ'da sokaktan spora

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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