Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı ANKARA - Altındağ'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

27.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:55
Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

ANKARA - Altındağ'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, vatandaşları "sosyal mesafe"ye uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

Altındağ Belediyesi, özellikle gün içinde yaşlıların tercih ettiği parklardaki bankları kaldırarak korona virüse karşı önlem aldı. Başkan Asım Balcı, "Yapılan tüm uyarılara rağmen parklarımızın çok kalabalık olduğunu gözlemlemekteyiz. Altındağlı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle banklarımızı kaldırma kararı aldık. Bu tehlike geçtikten sonra çok daha güzel şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızın topluca vakit geçirmelerini teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak virüsün duyulduğu ilk günden itibaren seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışıyor. İlçemizin genelinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. 65 yaş ve üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımız, bu tehlike geçinceye kadar devam edecek" dedi.

"Sosyal mesafeye dikkat"

Altındağlı vatandaşları sosyal mesafenin önemi konusunda bir kez daha uyaran Balcı, "İlgili kurumların yaptığı uyarılar çok açık ve net. Yaşlı vatandaşlarımız sokağa çıkmamalı. Bu demek değildir ki gençlerimiz rahatlıkla çıkabilir. Tehlike herkes için geçerli. Bu nedenle herkes önlemini almalı. Zorunlu olmadıkça kimse sokağa çıkmamalı" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, "Altındağlı vatandaşlarımızdan korona virüs tehlikesi geçinceye kadar müsaade istiyoruz. Daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı. Daha fazla evimizde kalmamız gerekiyor. Tek ricamız sevdiklerimiz için evde kalalım, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

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