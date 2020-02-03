Altındağ'da okullara yoğun bakım

03.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:36

Altındağ Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Son 10 ayda ilçedeki 88 okula; boya, badana ve malzeme desteği veren Altındağ Belediyesi, Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla tüm okullarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. 300 personel ve 6 süpürge aracıyla okullarda temizlik yapan Altındağ Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda da okullara desteğini devam ettiriyor. Altındağlı çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için okullara büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ekiplerimiz yaklaşık 200 okulu dip köşe temizleyerek pırıl pırıl hale getirdi." dedi.



"Okullara desteğimiz sürecek"



Altındağ'da bulunan okullara malzeme ve tadilat desteği verdiklerini de ifade eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tatil dönüşü çocuklarımız temiz okullarla karşılaşması için ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Altındağ'da bulunan tüm okulların girişleri ve bahçeleri, tertemiz hale getirildi. Okullarımıza verdiğimiz desteği söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. Sömestr tatili sonrası bugün ders başı yapan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA