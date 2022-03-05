Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti - Haberler

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Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti

Altındağ Belediyesi'nden çocuklara sürpriz. Altındağ'daki 83 okula Karagöz-Hacivat seti ve kukla seti dağıtıldı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ Belediyesi'nden çocuklara sürpriz. Altındağ'daki 83 okula Karagöz-Hacivat seti ve kukla seti dağıtıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki 83 okulun tamamına Karagöz-Hacivat seti ve kukla seti hediye edildi.

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini belirten Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla ve geleneksel değerlerimizle büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Biz de çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak ve biraz olsun yüzlerini güldürebilmek için onlara eğlenceli bir aktivite seti hediye ettik. Yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi. - ANKARA

Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti

Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti

Altındağ'da okullara Karagöz-Hacivat seti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Karagöz, Yerel, Haberler

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