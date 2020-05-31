Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan müzelerin 2 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor
31.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:43

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan müzelerin 2 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Altındağ'da geçici olarak kapatılan müzeler ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin 2 Haziran Salı günü açılacağını ve müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını söyledi.

Aylardır büyük bir özveriyle, evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalarak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına biraz olsun moral verebilmek için, müzeleri onlara ücretsiz yapma kararı aldıklarına dikkati çeken Balcı, "Sağlık çalışanlarımıza hem kısa bir mola hem de biraz moral olur diye düşündük. Aylardır verdikleri emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz ama küçük de olsa yüzlerini güldürebiliriz belki. Tüm sağlık çalışanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balcı, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğu, el dezenfeksiyonu ve sosyal mesafe kuralı gibi hijyen tedbirlerinin müzelerinde de uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen Seren Serengil Çağlar Çorumlu
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 09:46:19. #1.15#
title