Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor
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Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor

Yeniden normal hayata dönme süreci kapsamında, Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da kapılarını açıyor.

Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor
31.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:10

Yeniden normal hayata dönme süreci kapsamında, Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da kapılarını açıyor. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeniden normal hayata dönme süreci kapsamında, Altındağ'da müzeler de kapılarını açıyor. Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi 2 Haziran Salı günü ziyarete açılacak. Müzeler, 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacak.

Altındağ'da müzeler de ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin 2 Haziran Salı günü açılacağını duyurdu. Müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını söyleyen Başkan Balcı, "Tüm sağlık çalışanlarımızı kısa da olsa bir mola vermeye davet ediyor, müzelerimizi ücretsiz olarak ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MORAL"

Aylardır büyük bir özveriyle, evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına biraz olsun moral verebilmek için, müzeleri onlara ücretsiz yapma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Balcı "Sağlık çalışanlarımıza hem kısa bir mola hem de biraz moral olur diye düşündük. Aylardır verdikleri emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz ama küçük de olsa yüzlerini güldürebiliriz belki. Tüm sağlık çalışanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirlerinin müzelerde de geçerliliğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Korona virüs tehlikesi tamamen geçmiş değil. Bu nedenle maske takma zorunluluğu, el dezenfeksiyonu ve sosyal mesafe kuralı gibi hijyen tedbirleri müzelerimizde uygulanmaya devam edecek. Yani müzelerimiz kontrollü sosyal hayat kurallarıyla ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerimizin bu konularda hassasiyet göstereceğine inanıyor, şimdiden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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