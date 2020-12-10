Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
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Altındağ'da metruk yapıya geçit yok

10.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:21
Altındağ'da metruk yapıya geçit yok

Altındağ Belediyesi, mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekonduları yıkıyor.

Altındağ Belediyesi, mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekonduları yıkıyor.

Ankara'nın en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştiği Altındağ'da dönüşümün önündeki engeller bir bir kalkıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla izin veremeyeceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları söyledi:

"Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Metruk yapılara göz yummamız mümkün değil. Hepsini tek tek yıkıyoruz. Altındağ'da çarpık kentleşmenin önüne geçmek için halkımızla el ele vererek hastanesi, okulu, spor merkezleri, sosyal alanları ve parkları olan mahalleler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağ'daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." - ANKARA

Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
Altındağ'da metruk yapıya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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