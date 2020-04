Altındağ'da mahalleler her gün temizleniyor Altındağ Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her gün mahalleleri detaylı şekilde temizliyor.

Korona virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ'ın tüm noktalarında sürdürüyor. Virüsle mücadele amacıyla özel olarak kurulan temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesinin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor. Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da girilmedik sokak bırakmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, virüsle mücadele görevlerini de başarıyla sürdürüyorlar. Çok yoğun mesai programları var. Hepsinin eline, emeğine sağlık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA