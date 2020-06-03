Altındağ'da kütüphaneler randevu ile hizmet verecek
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Altındağ'da kütüphaneler randevu ile hizmet verecek

Altındağ Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan semt kütüphaneleri, normalleşme süreci çerçevesinde randevu sistemiyle okuyucularına kapılarını açacak.

Altındağ'da kütüphaneler randevu ile hizmet verecek
03.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:40

Altındağ Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan semt kütüphaneleri, normalleşme süreci çerçevesinde randevu sistemiyle okuyucularına kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeniden açılacak Karapürçek ve Ali Ersoy semt kütüphanelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemi yapılırken oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kütüphanelerin yeniden hizmete açılması için ilçe sakinlerinden yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Sınav tarihlerinin de yaklaştığına işaret eden Balcı, "Altındağlı gençlerimiz çok çalışkan, çok kitapsever gençler. Normal zamanlarda da kütüphanelerimiz çok yoğun ilgi görüyordu. Şu anda kütüphanelerimize duyulan ihtiyaç iyice arttı. Sınavlara sayılı günler kala daha elverişli ortamlarda ders çalışmak isteyen, son tekrarlarını yapmak isteyen gençlerimiz kütüphanelerin açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Biz de onları kırmak istemedik. Kütüphanelerimizi tüm hijyen tedbirlerini alarak randevu sistemiyle yeniden açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tehlikesi tamamen bitmiş değil. Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımız da daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler açılacak tesislerimizde olduğu gibi kütüphanelerimizde de titizlikle uygulanacak."

Kitapseverler, Ali Ersoy Semt Kütüphanesi için 0312 351 14 46, Karapürçek Semt Kütüphanesi için ise 0312 377 02 33 numaralı telefonu arayarak randevularını oluşturabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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