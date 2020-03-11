Altındağ'da korona virüs semineri
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel

Altındağ'da korona virüs semineri

Altındağ Belediyesi, tüm dünyada ölümlere yol açan korona virüse karşı önlemlerini artırdı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Altındağ'da korona virüs semineri

Altındağ Belediyesi, tüm dünyada ölümlere yol açan korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde "Korona Virüs Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.


Altındağ'da korona virüse karşı bilgilendirmeler devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile hijyen önlemlerinin alınmasının yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Korona Virüs Bilgilendirme Semineri"ne 17 Gençlik Merkezi ile 24 Kadın Eğitim Merkezi'nin sorumluları ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünün çalışanları katıldı. Dr. Ayla Nacar tarafından verilen seminer katılımcılardan büyük ilgi gördü.


Katılımcılara ilk olarak "korona virüs" olarak bilinen hastalık hakkında gerekli bilgileri veren Dr. Ayla Nacar, daha sonra bu virüsten korunmanın yollarından bahsetti. İnsandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen korona virüsün yol açtığı hastalığın belirtilerini baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayan Dr. Nacar, istirahat etmenin, dengeli beslenmenin ve bol sıvı tüketmenin önemine değindi. Nacar ayrıca, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması, dokundukları çevrenin dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması ve kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.


Altındağ'da bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, "Tüm merkezlerimizde ve tesislerimizde bilgilendirme seminerlerine devam edeceğiz. Hastalığın yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek büyük başarı elde etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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