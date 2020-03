Altındağ'da kar teyakkuzu Altındağ Belediyesi, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerini seferber etti.

Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından ekiplerini hazır hale getiren Altındağ Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışına anında müdahale etti. Sabah saatlerine kadar tuzlama ve kar küreme çalışması yapan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ekiplerin her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti. Altındağ'da her türlü olumsuz koşula karşı ekiplerin hazır olduğunu belirten Balcı, "Altındağ'da ekiplerimiz her an görev başında Atalarımız 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' demişler. Çok doğru demişler. Zorlu kış koşullarını yeniden yaşayacağımıza dair uyarılar aldık. Ancak herkesin içi rahat olsun Altındağ Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

"Araç filomuz güçlü"

Başkan Balcı, Altındağ Belediyesinin karla daha iyi mücadele edebilmek ve kış şartlarında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için greyder, küreme aracı, tuzlama aracı, yükleyici iş makinesi, dar ara sokaklarda hizmet veren tuzlama kamyonetleri ve çalışma programını belirleyerek ekiplere bildiren kılavuz araçların dahil olduğu güçlü bir araç filosu olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA