Altındağ'da ikinci etap başladı

Altındağ'da ikinci etap başladı

Muratpaşa Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ'da ikinci etap başladı

Muratpaşa Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi; altyapı çalışmaları tamamlanan ve kullanıma bağlı tahrip olan yolları, projelendirerek yeniliyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Mahallesinde başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 600 metre uzunluğundaki 9 sokağın asfalt ve kaldırımını yenileyecek.

Belediye ekipleri, Altındağ Mahallesindeki ikinci etap çalışmalarında ilk olarak eski asfaltı tamamen kazıdı. Altındağ Mahallesi 159, 166 ve 161 sokakları asfaltlayan ekipler, toplam 9 sokağın yollarını 3 bin 950 ton sıcak asfaltla kaplayacak.

Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını, program halinde yenilediklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Altındağ Mahallemizde ikinci etap çalışmalarına başladık. Yaklaşık iki haftada tamamlamayı planladığımız çalışmalar kapsamında 2 bin 600 metrelik 9 sokağın yol ve kaldırımlarını yenileyeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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