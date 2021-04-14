Altındağ'da hijyen seferberliği
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Altındağ'da hijyen seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altındağ'da hijyen seferberliği

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağıtımı yapıldı.

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki 303 camiye temizlik ve hijyen seti dağıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta tüm camilerde baştan aşağı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilere temizlik ve hijyen seti dağıttı. Tüm camilere ulaştırılan, içerisinde el dezenfektan cihazı, tek kullanımlık seccade ve maske bulunan setler, görenlerden tam not aldı.

"Vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Balcı, "Geçtiğimiz hafta tüm cami ve açık alanları detaylı bir şekilde temizledik, camilerimizi dezenfekte ettik. Bu hafta ise alınması gereken önlemleri aldık. Ramazan ayı boyunca, camilerimize ibadete gelen hemşehrilerimize tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak. Ayrıca girişlere el dezenfektan stantları kurduk. Vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için görev başındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da hijyen seferberliği
Altındağ'da hijyen seferberliği
Altındağ'da hijyen seferberliği
Altındağ'da hijyen seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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