Altındağ'da hastanelere destek sürüyor
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Altındağ'da hastanelere destek sürüyor

Pandemi sürecinde Altındağ'daki hastanelere ve sağlık çalışanlarına tam destek veren Altındağ Belediyesi, bu desteğini sürdürüyor.

Altındağ'da hastanelere destek sürüyor
19.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:31

Pandemi sürecinde Altındağ'daki hastanelere ve sağlık çalışanlarına tam destek veren Altındağ Belediyesi, bu desteğini sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla Ulucanlar'daki Ankara Hastanesi bahçesine yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Altındağ Belediyesi hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, bir kez daha gönülleri fethetti. Ankara Hastanesi bahçesine, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmaları hem sağlık çalışanlarının, hem de vatandaşların büyük beğenisini topladı. Başkan Asım Balcı hastanelere verilen destek çalışmalarıyla ilgili bilgi şu bilgileri verdi:

"Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Bölgemizde bulunan hastanelerin bahçelerini, sağlık çalışanlarımıza moral olsun diye rengarenk lalelerle donattık. Altındağ Belediyesi Konukevi'ni sağlık çalışanlarımızın kullanımı için tahsis ettik. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Son olarak da, Ankara Hastanesi bahçesine yaptığımız çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmalarını tamamladık. AK Parti Altındağ İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Karaca ve Ankara Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Rahmi Kılıç ile birlikte, yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Kendisi de yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade etti. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize."

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

Korona virüsle mücadelede en zor günlerin geride kaldığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Bundan böyle bizi daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. El ele vermeye, el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, daima yanlarındayız. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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