Altındağ'da halı dokuma atölyesine İŞKUR desteği

05.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54

Altındağlı kadınların halı dokudukları atölye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın destekleriyle fabrika gibi çalışmaya başlarken, İŞKUR da atölyede çalışan kadınlara destek veriyor.



Geçtiğimiz aylarda Alemdağ ve Karacaören Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bulunan halı dokuma atölyelerini ziyaret eden Başkan Asım Balcı'nın destekleriyle halı dokuma atölyesi bir fabrika gibi çalışmaya başladı. Ziyareti esnasında Başkan Balcı, halı atölyesinin daha da büyütüleceğini ve yeni tezgahlar eklenerek kapsamının genişletileceğini söylemişti. Başkan Balcı bu sözünü yerine getirdi.



Atölyeye yeni tezgahlar eklendiğini ve daha fazla kadının çalışma imkanı bulduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Burada yaşları 25-70 arasında kadınlarımız halı dokuyor ve bu halıları satarak geçimini sağlıyordu. Daha fazla kadının bu imkana sahip olması için harekete geçtik. Buraya yeni tezgahlar ekledik, çalışma alanını genişlettik. Ayrıca İŞKUR ile iş birliği yaparak kadınlarımızın günlük yevmiye ile burada çalışmasını sağladık. Artık kadınlar burada hem halı dokuyor hem de günlük para kazanıyor. Ayrıca biten halılarını satarak yine ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor" dedi.



Yeni atölyeler açılacak



Kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, "Burada sabırla ilmek ilmek, düğüm düğüm dokunan halılar hem maddi hem de manevi olarak çok değerli. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.



Başkan Balcı, şu anda Karacaören ve Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde faaliyet gösteren halı dokuma atölyesinin kapsamının daha da genişleyeceğini, çok yakında başka merkezlerde de halı dokuma atölyesi açılacağını sözlerine ekledi.



Atölyenin en zahmetli halılarına imza atan 68 yaşındaki Fatma Seçer, çocukluk yıllarında köyünde halı dokuduğunu ancak sonra bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Halı dokumayı çok sevdiğini ifade eden Seçer, "Hep bir arayış içindeydim. Burada halı dokuma atölyesi açıldığını öğrenince buraya başladım. Evde oturacağıma sevdiğim bir işi yapayım, hem de aile bütçesine katkıda bulunayım istedim" dedi.



Kursiyer Reyhan Sağlam ise ilkokuldan mezun olunca halı dokumaya başladığını söyledi. Sağlam, "Burada böyle bir kurs açılınca çok mutlu oldum, koşa koşa geldim. Emek veriyorum, emeğimi kazanca dönüştürüyorum. Kendimi çok geliştirdim. Şu anda para kazanıyorum. Bize bu imkanları sağlayan, emeklerimize destek veren Altındağ Belediyesine ve başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA