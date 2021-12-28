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Altındağ'da fiyat denetimi

Altındağ'da fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri sahaya indi, market market gezdi. Zabıta ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için, raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını titizlikle kontrol etti. Fiyat farkı tespit edilen marketler hakkında işlem uygulandı. Fahiş fiyat konusunda tespit edilen usulsüzlükler ise ilgili bakanlıklara zabıta ekipleri tarafından rapor ediliyor.

"Vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Ekiplerimiz görev başında... Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi.

Vatandaşlardan gelen "Raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor" yönündeki şikayetleri mutlaka dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Altındağ Belediyesi'nin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattına bildirebileceklerini hatırlattı. - ANKARA

Altındağ'da fiyat denetimi

Altındağ'da fiyat denetimi

Altındağ'da fiyat denetimi

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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