Altındağ'da fırınlara sıkı denetim
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Altındağ'da fırınlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altındağ'da fırınlara sıkı denetim

Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, Altındağ zabıtası tarafından mercek altına alındı.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, Altındağ zabıtası tarafından mercek altına alındı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek, Ramazan pidesi ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere depolama, sergileme ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettiği üreticilere ise idari yaptırım uyguladı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden ekipler, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dediler. - ANKARA

Altındağ'da fırınlara sıkı denetim
Altındağ'da fırınlara sıkı denetim
Altındağ'da fırınlara sıkı denetim
Altındağ'da fırınlara sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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