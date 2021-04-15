Altındağ'da fırınlara sıkı denetim

Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, Altındağ zabıtası tarafından mercek altına alındı.

Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, Altındağ zabıtası tarafından mercek altına alındı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek, Ramazan pidesi ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere depolama, sergileme ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettiği üreticilere ise idari yaptırım uyguladı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden ekipler, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dediler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı