Altındağ'da "Engelsiz" gün

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara Altındağ Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir programa imza attı. Kısa adı HEGSEM olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Görsel Sanatlar Çalıştayı", sevgi dolu anlara sahne oldu.

Altındağ'da engelliler yine unutulmadı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezlerine üye olan özel gereksinimli bireyler Görsel Sanatlar Çalıştayı'nda bir araya geldi. Özel gereksinimli bireyler, kendilerine verilen tuvallere gönüllerince çizim yaptı. Tuvalleri içlerinden geldiği gibi renklendiren engelli bireyler, istenirse tüm engellerin ortadan kalkacağını gözler önüne serdi. Engelli bireyleri sanatla kucaklaştıkları bu özel günde yalnız bırakmayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretiyor, Altındağ'da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Onların geleceğe umutla bakmasına katkımız oluyorsa, ne mutlu bize" dedi.

"Fiziki engeller kadar, sosyal ve zihinsel engeller de kaldırılmalı"

Altındağ'da engellilerin hayatını kolaylaştıracak çok fazla çalışmaya imza attıklarını hatırlatan Başkan Balcı "Göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir özel eğitim okulunun bahçesine, Altındağ'ın ilk "Engelsiz Park"ını yaptık. Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip olan parka yerleştirdiğimiz, engelli çocukların kullanacağı oyun grupları, kaydıraklar, salıncaklar ve spor aletleriyle, eğlencenin önündeki engelleri kaldırdık. Parkımızı Engelliler Haftası'nda açtık. Engelli vatandaşlarımız için akülü araç şarj istasyonlarını faaliyete geçirdik. Bu istasyonlar akülü araç kullanan engellilere büyük kolaylık sağladı. Engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebiliyor" şeklinde konuştu.

"Oğlum bugün çok mutlu oldu"

Etkinliğe otizm engelli oğlu Ahmet ile katılan, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fehime Kurt "Otizm engelli 2 çocuğum var. Bugün oğlum Ahmet ile bu etkinliğe katıldık. Bu fırsatı bize sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımıza çok teşekkür ederim. Daha önce de başka etkinliklere katıldık. Bizler çok gezebilen insanlar değiliz. Götüremediğimiz bir sürü yer var, imkanlarımız yok. Oğlum böyle etkinlikleri çok seviyor, bir yerlere gitmeyi çok seviyor. Boya ve resim yapmayı, kitapları çok seviyor. Bugün burada çok mutlu oldu, heyecanlandı. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA