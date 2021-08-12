Altındağ'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede sakinlik sağlanmış durumda
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Altındağ'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede sakinlik sağlanmış durumda

Altındağ'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede sakinlik sağlanmış durumda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde çıkan gerginlik yatıştırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde çıkan gerginlik yatıştırıldı. Sakinliğin hakim olduğu mahallede polis ekipleri olası bir olumsuz durum yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta yabancı uyruklu Y.A.A. ve A.M.A. ile mahalleli arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Y. hayatını kaybetmiş, Ali Yasin G. ise yaralanmıştı. Emirhan Y'nin yaşamını yitirmesi üzerine olayın meydana geldiği mahallede gerginlikler yaşanmıştı. Yatıştırılan gerginliklerin ardından mahallede sakinlik sağlanmış durumda.

Polis ekipleri, benzer durumların yaşanmaması adına mahallede güvenlik önlemlerini arttırdı. - ANKARA

Altındağ'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede sakinlik sağlanmış durumda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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