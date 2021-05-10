Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ'da ikamet eden kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ'da ikamet eden kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı.

Korona virüsle mücadele amacıyla alınan tedbir kararları gereği kapalı olan kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında, faaliyetleri askıya alınan kuaför, berber ve kahvehanelerin çok yakında yeniden çalışmaya başlayacağına inandığını belirten Başkan Balcı "Kuaför, berber ve kahvehaneler korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle, faaliyetleri ilk olarak durdurulan yerlerin başında geliyordu. Esnaf kardeşlerimiz uzunca bir süre kepenklerini açamadılar. Bu alanlardaki esnaflarımız, aileleriyle beraber düşünüldüğünde, gerçekten oldukça fazla bir nüfusa karşılık geliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine ve ailelerine biraz olsun destek olduğumuz için mutluyuz. Daima yanlarındayız. Hepsine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı