Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği

Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ'da ikamet eden kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ'da ikamet eden kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı.

Korona virüsle mücadele amacıyla alınan tedbir kararları gereği kapalı olan kuaför, berber ve kahveci esnaflarının tamamına gıda kolisi dağıtıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında, faaliyetleri askıya alınan kuaför, berber ve kahvehanelerin çok yakında yeniden çalışmaya başlayacağına inandığını belirten Başkan Balcı "Kuaför, berber ve kahvehaneler korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle, faaliyetleri ilk olarak durdurulan yerlerin başında geliyordu. Esnaf kardeşlerimiz uzunca bir süre kepenklerini açamadılar. Bu alanlardaki esnaflarımız, aileleriyle beraber düşünüldüğünde, gerçekten oldukça fazla bir nüfusa karşılık geliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine ve ailelerine biraz olsun destek olduğumuz için mutluyuz. Daima yanlarındayız. Hepsine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği
Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği
Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği
Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altındağ Belediyesinden tam kapanmada faaliyet gösteremeyen esnafa gıda kolisi desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:48:18. #1.14#

title