Altındağ Belediyesinden parklara bakım
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Altındağ Belediyesinden parklara bakım

14.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:28
Altındağ Belediyesinden parklara bakım

Altındağ Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı.

Altındağ Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı.

Altındağ Belediyesi, parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Altındağ Belediyesi ekipleri, parklarda yabani ot temizliği yaptı ve çimleri biçti. Ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştiren ekipler, parklara yemyeşil bir görüntü kazandırdı. Ekipler ayrıca spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve bankları da elden geçirdi.

Altındağ bölgesinde ekiplerin hiç durmadan çalıştığını ve ilçe genelindeki parklarda bakım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "İlçemiz genelinde geniş kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdik. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi, yeşil alanların bakımı yapıldı. Spor ve oyun alanlarında, gerek duyulan bakım ve onarımlar tamamlandı. Vatandaşlarımızın temiz ve nezih bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz. Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesinden parklara bakım
Altındağ Belediyesinden parklara bakım
Altındağ Belediyesinden parklara bakım
Altındağ Belediyesinden parklara bakım
Altındağ Belediyesinden parklara bakım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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