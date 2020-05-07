Altındağ Belediyesinden otobüs durağında yaşayan İsmigül Şahin'e sıcak yuva

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından derme çatma barakada yaşamını sürdürmeye çalıştığını duyurduğu 50 yaşındaki İsmigül Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından derme çatma barakada yaşamını sürdürmeye çalıştığını duyurduğu 50 yaşındaki İsmigül Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden diyaliz hastası ve zor şartlar altında Siteler Doğantepe Mahallesi'nde bir kadının tek başına yaşamını sürdürmeye çalıştığını duyurması üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler, EGO otobüs durağındaki barakayı yaşam alanına dönüştüren Şahin'i, yeni eşyalarıyla birlikte Belediyenin Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, oturduğu evin yıkılmasından dolayı barakada yaşamını sürdürmeye başladığını belirterek, yeni yuvasına kavuştuğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Evi yıkıldıktan sonra zor günler yaşadığını vurgulayan Şahin, "Hiç kimsem yoktu. Bir de üstüne evsiz kalınca çok zor günler geçirdim. Şartlar çok zor, yalnızlık daha da zor. Sesimi duyup da bana ulaşan, bana destek olan, beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi başımı sokacak bir evim var, arkadaşlarım var. Benim gibi yaşamını yalnız sürdüren kader ortaklarım, kocaman bir ailem var." ifadelerini kullandı.

"Sevgi dolu bir ailesi olacak"

Belediye Başkanı Asım Balcı'da, yaşadığı zorluklara rağmen Şahin'in, kendisine yapılan yardımları başkalarıyla paylaşan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Yaşlılar evine yerleştirdikleri Şahin'e eşya desteği de verdiklerini anlatan Balcı, "Altındağ'da hiç kimse yalnız olmadığı gibi, İsmigül Şahin de yalnız değildir. Kendisi bundan böyle Doğantepe Mahallesi'nde bulunan yaşlılar evimizde yaşayacak. Yeni ev eşyası desteği de verdik, yerleşmesine de yardımcı olduk. Bundan böyle orada sıcacık bir yuvası ve kocaman, sevgi dolu bir ailesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA