Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri
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Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri

Altındağ Belediyesinin gençlik merkezlerinde tekvando dersleri verilmeye başlandı.

12.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:04
Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri

Belediyesinin gençlik merkezlerinde tekvando dersleri verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'ndeki ve Gençlik merkezlerinde tekvando kurslarına 147'si kız, 289 öğrenci kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Asım Balcı, kısa süre içinde ilçenin diğer mahallelerinde de çeşitli branşlarda kurslar açacaklarını belirtti.

Gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırmak istediklerini kaydeden Balcı, "El ele vereceğiz, uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları burada yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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