Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs...

Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması

Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi

Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi

Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid-16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.

Kaynak: AA