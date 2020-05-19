Altındağ Belediyesi ve Polis Akademisinden bandolu 19 Mayıs kutlaması
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Altındağ Belediyesi ve Polis Akademisinden bandolu 19 Mayıs kutlaması

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da konser verdi.

Altındağ Belediyesi ve Polis Akademisinden bandolu 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:08

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da konser verdi.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Armoni Orkestrası, İçişleri Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde Altındağ'da konser verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara ilahi, halk müziği ve marş türünde eserler seslendiren Polis Armoni Orkestrası, evlerinin balkonlarından kendilerine eşlik eden vatandaşlara halk oyunu gösterisi de sundu.

Altındağ'da düzenlenen etkinliğe, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Polis Akademisi Başkanlığı yetkilileri ve çok sayıda görevli katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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