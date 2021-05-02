Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı
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Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı

Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi, güncel rayiç bedel evrakı alma işini online platforma taşıdı.

Altındağ Belediyesi, güncel rayiç bedel evrakı alma işini online platforma taşıdı.

Tapu işlemlerini kolaylaştıran Altındağ Belediyesi, belediyeye gelerek yapılması gereken güncel rayiç bedel evrakı alma işini online platforma taşıdı. Altındağ İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzalan protokole göre alış ve satış işlemlerinde vatandaşların belediye binasına gelmesine gerek kalmadan güncel rayiç bedel evrakı almasını sağlayacak uygulama hizmete girdi. Bundan böyle vatandaşlar, tapu işlemleri esnasında istenen güncel rayiç bedel evrakını belediyeye gelmeden Altındağ Tapu Müdürlüğü'nden online olarak görebilecek. Uygulama, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Altındağ Belediyesi olarak daima vatandaşların işlerini çözüme kavuşturmak ve yenilikleri devreye sokmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Asım Balcı, "Daha önce vatandaşlarımız Altındağ ilçesi sınırlarındaki ev ve arsa gibi gayrimenkullerinin satışını yapmak istediklerinde, Tapu Müdürlüğü, satış yapacak vatandaştan belediyeden güncel rayiç bedel evrakı getirmesini talep ediyordu. Vatandaşların bu konuda yaşadıkları zaman kaybının önüne geçmek için, Altındağ İlçe Tapu Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. İmzalanan bu protokol kapsamında, belediyemiz tarafından, Tapu Müdürlüğü'ne online sorgulama sistemi açıldı. Tapu Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından açılan online sistem sayesinde, belediyeye emlak vergi borcu bulunmayan gayrimenkullerin güncel rayiç değerini görüyor ve bu sayede vergi borcu bulunmayan vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan satış işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Böylece hem zaman kaybını önlemiş oluyor, hem de vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Balcı, bu işlemin online olarak yapılabilmesi için vergi borcu bulunmaması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı
Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı
Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı
Altındağ Belediyesi tapu işlerini online platforma taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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