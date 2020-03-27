Altındağ Belediyesi parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
27.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:30
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
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Kaynak: AA