Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti
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Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti

Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti Altındağ Belediyesi'nden açılan işletmelere hijyen paketi Altındağ Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek işletmelere hijyen paketi hediye etti.

01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:16

Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti

Altındağ Belediyesi'nden açılan işletmelere hijyen paketi

ANKARA - Altındağ Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek işletmelere hijyen paketi hediye etti.

Altındağ Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen işletmeleri ziyaret etti. İşletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini yapan ekipler, işletmelere dezenfektan, kolonya, sabun ve maskeden oluşan hijyen paketi hediye etti.

Altındağ Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş yeri dezenfekte edilen Zekeriya Dursun, uygulamanın faydalı olduğuna işaret ederek, "Bizim için de müşterilerimiz için de çok faydalı oldu. Asım Başkanımıza böyle bir hizmeti bize sunduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Korona virüse karşı bugünden itibaren farklı tedbirler uygulamaya başladıklarına işaret eden Dursun, "İşe başlamadan ateşimizi ölçüyoruz. 15 gün şeklinde değişimli çalışıyoruz. Masalarımızı temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin iş yerlerine geldiklerinde maskelerini takması gerektiğine dikkat çeken Dursun, müşterilerin ateşlerini ölçtüklerini ve oturma planında da sosyal mesafeye dikkat ettiklerini kaydetti.

Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Manşet

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