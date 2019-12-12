Altındağ Belediyesi'nden "Şeb-i Arus" programı
Haberler » Güncel » Altındağ Belediyesi'nden "Şeb-i Arus" programı - Haber

Altındağ Belediyesi'nden "Şeb-i Arus" programı

Altındağ Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle "Şeb-i Arus" programı gerçekleştirdi.

12.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:18
Altındağ Belediyesi'nden

, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle "Şeb-i Arus" programı gerçekleştirdi.


Altındağ Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus" programı düzenlendi. Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım , belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Konya'dan Ankara'ya gelen semazenler, sema gösterisi yaptı. Programın ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle andığını belirtti. Ayrıca, Balcı, geceye katılan ekiplere teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler