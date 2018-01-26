Altındağ Belediyesi'nden "Geleneksel Öykü" Yarışması

Altındağ Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği "Öykü Yarışması"nın konusu açıklandı. Bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek olan öykü yarışmasının konusu "Sır" olarak belirlendi.

Altındağ Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği "Öykü Yarışması"nın konusu açıklandı. Bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek olan öykü yarışmasının konusu "Sır" olarak belirlendi. Öykü yarışması için başvurular başladı. Her yaş ve her eğitim seviyesinden yüzlerce kadının geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gösterdiği yarışmaya katılımın bu yıl da üst düzeyde olması bekleniyor.

Altındağ Belediyesi "Kim bilir kaç kez dedik 'Sana bir sır vereceğim, ama kimseye söyleme' diye, kim bilir kaç kez içimize attık da, hiç kimseye söyleyemedik sırrımızı, o sır büyüdü içimizde, büyüdü, büyüdü, büyüdü, akan sulara anlatmak istedik de sular bulandı, rüzgara anlatmak istedik de fırtınalar koptu, dağlara taşlara haykırmak istedik de onlar bile dayanamadı. Sustuğumuz yeter, o zaman şimdi anlatma vakti, kimse bilmesin beni, hiç kimse tanımasın, kimseler görmesin ama ben anlatayım, yazarak dökeyim içimdekileri, kalemimle haykırayım, mürekkebim kuruyana kadar yazayım, Yeter artık! Sır, sır olmaktan çıksın" sözleriyle tüm kadınları yarışmaya katılmaya ve sırları açığa çıkarmaya çağırıyor.

"Tüm kadınları bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum."

Öykü yarışmasını "Kadınların sahip oldukları değerleri keşfetmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için çok önemli bir proje" olarak değerlendiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Öykü yarışması güzel bir gelenek haline geldi. Altındağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların aktif katılımlarıyla ve coşkuyla kutlandığı bir ilçe Biz 8 Mart'ı protokole yönelik salon programlarıyla geçiştirmek yerine, kadınların planladığı ve bizzat sahnelediği etkinliklerle kutluyoruz. Kadınlara ve edebiyata verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi de düzenlediğimiz öykü yarışmasıdır. 12 yıldır bu yarışmaya büyük önem veriyoruz. Bu zamana kadar çok başarılı eserlerle karşılaştık. Bu yıl yine tüm kadınları bu yarışmaya katılmaya, içlerinde sakladıkları sırları bu yarışma aracılığıyla açığa çıkarmaya davet ediyorum." dedi. Başkan Tiryaki, yarışmaya katılan tüm eserlerin çok çarpıcı ve profesyonel bir dille yazılmış olduğunu ve her yıl dereceye giren eserlerin belirlenmesinde çok zorlanıldığını da sözlerine ekledi.

Son başvuru tarihinin 2 Mart 2018 olarak belirlendiği yarışmada, bilgisayar aracılığıyla, word dokümanı olarak, 12 punto ve "Arial" fontuyla yazılmış eserlerin, "mailto: kultur@altindag.bel.tr" elektronik posta adresine gönderilmesi isteniyor. Eserler ayrıca posta yolu ile "Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şükriye Mah. Ulucanlar Cad. No: 63 Altındağ" adresine gönderilebilir ya da elden de teslim edilebilir. Eserlerin üzerine kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri mutlaka yazılmalı. Yarışma hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için 507 01 30 numaralı telefondan bilgi alınabilir. - ANKARA