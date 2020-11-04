Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket
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Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket

04.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:05
Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine gözümüz gibi bakıyor, daima yanlarında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine gözümüz gibi bakıyor, daima yanlarında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Oğlunu 1984 yılında şehit veren Aysel Şen'in en büyük hayali yıllar sonra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından hayata geçiriliyor. Şehit Adnan Şen'in ismi Altındağ'daki bir parkta yaşatılacak. 2 bin fidan dikilen parkta futbol sahası, spor alanı, koşu yolu, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları yer alacak.

Geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde Aysel Şen'in isteği üzerine şehit oğlunun ismini bir parkta yaşatacağının sözünü veren Başkan Asım Balcı, Gültepe Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Başkan Balcı, "Geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde şehidimizin annesi, şehit ailelerimizle bir araya geldiğimiz bir programda bizden ricada bulunmuş, evladının isminin bir parka verilmesini arzu ettiğini söylemişti. Şehidimizin annesi, bizim de annemiz. 76 yaşında, dimdik ve gururlu bir şehit anası Aysel Şen. Ülkemizin ilk terör şehitlerinden olan evladını 1984 yılında Hakkari'de teröre kurban vermiş. Bizim inancımızda iki ulvi değer var. Bir tanesi annelik. Neden? 'Cennet annelerin ayağının altındadır' diyen bir inancın mensuplarıyız. İkincisi ise şehitlik. Bundan daha büyük bir mertebe var mı? Peygamberlikten sonraki en güzel yer şehitlik. Altındağ Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine gözümüz gibi bakıyor, daima yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Nasıl kırabiliriz ki kendisini? O gün söz vermiştik, şükürler olsun, bu sözümüzü de tuttuk. Gültepe Mahallemize yaptığımız parka şehidimiz Adnan Şen'in ismini vereceğiz, ismini Altındağ'da ölümsüzleştireceğiz" diye konuştu - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket
Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket
Altındağ Belediyesi'nden anlamlı hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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