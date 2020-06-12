Altındağ Belediyesi, LGS ve YKS için okulları dezenfekte ediyor
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Altındağ Belediyesi, LGS ve YKS için okulları dezenfekte ediyor

Altındağ Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması başlattı.

Altındağ Belediyesi, LGS ve YKS için okulları dezenfekte ediyor
12.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:06

Altındağ Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik başlatılan hijyen çalışmalarının sürdüğü, bu kapsamda LGS ve YKS'ye kısa bir süre kala ilçedeki okulların dezenfekte edilmeye başladığı bildirildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, öğrenciler ile velilerin içinin rahat etmesi için gereken her şeyin yapıldığını, sınıf, ortak kullanım alanları, koridor ile lavaboların dezenfekte edildiğini ifade etti.

İnsan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini belirten Balcı, "Gençlerimiz bu yıl sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve koruyucu maske kullanarak sınava girecekler. Onların morali bozulmasın, içleri rahat olsun, sadece sınava konsantre olsunlar. Biz ne gerekiyorsa yaptık. Allah hiçbirinin emeklerini ziyan etmesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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