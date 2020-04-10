Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi Altındağ Belediyesi, konut taksit ödemelerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca erteleme kararı aldı.

Altındağ Belediyesi, konut taksit ödemelerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca erteleme kararı aldı.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle konut sahiplerinin nisan, mayıs ve haziran aylarında belediyeye yapacakları taksit ödemeleri ertlendi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlara destek olmak için yardım ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Belediyeye konut taksiti ödemesinde bulunan yüzlerce ailenin olduğuna dikkati çeken Balcı, "İçinde bulunduğunu dönemde herkesin işleri ve dolayısıyla ödemeleri sarsıldı. Devletimiz sağ olsun, çalışanlar ve işverenler için ekonomik destek planlarını uygulamaya koysa da biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Bu zorlu süreçte belediyemize konut ödemesi yapan vatandaşlarımızın taksit ödemelerini 3 ay erteleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA