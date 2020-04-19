Altındağ Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koştu
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Altındağ Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koştu

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların alışveriş ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

19.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:22
Altındağ Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koştu

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların alışveriş ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ilçe genelinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için de 500 kilogram mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara günler öncesinden "Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz." çağrısının yapıldığını anımsattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların acil ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Balcı, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebilirler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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