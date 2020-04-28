Altındağ Belediyesi, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattı Altındağ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte yürütülen "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 451 konutun yapılmasına başladığını bildirdi.

Altındağ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte yürütülen "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 451 konutun yapılmasına başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca ihalesi tamamlanan Feridun Çelik Mahallesi'ndeki evlerine yakında kavuşacakları belirtildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yatay mimari olarak inşa edilecek projenin örnek olacağını aktararak, "İlk olarak 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacağını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil, sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA