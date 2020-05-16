Altındağ Belediyesi berber ve kuaförleri denetledi
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Altındağ Belediyesi berber ve kuaförleri denetledi

Altındağ Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Altındağ Belediyesi berber ve kuaförleri denetledi
16.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:10

Altındağ Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi. Ekipler ayrıca semt pazarlarında da incelemelerde bulundu.

Altındağ Belediyesi, yaklaşık 2 ay süren aranın ardından tekrar faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim çalışması gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir gün içerisinde, Altındağ'da faaliyet gösteren tüm berber, kuaför ve güzellik salonları ziyaret edildi. Altındağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Altındağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekiplerin de yer aldığı denetimlerde işletmelere korona virüs tedbirlerine ilişkin uyarı ve kontroller yapıldı. Denetlenen berber, kuaför ve güzellik salonlarında; maske ve dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe, randevu sistemi, genel hijyen ve temizlik, tek kullanımlık havlu kullanımı, jilet, ustura ve ense fırçası kullanılmaması, açılış ve kapanış saatleri, cilt bakımı ve ağda uygulamasının yapılmaması gibi konulara dikkat edildi. Ekipler Altındağ'daki semt pazarlarında da denetimlerde bulundu.

İlçe genelinde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma işimizi şansa bırakamayız. Berber, kuaför ve güzellik salonları normalde de hijyenin çok önemli olduğu, temizlik kurallarına çok dikkat edilmesi gereken yerler Bu süreçte hijyen ve temizlik çok daha önem kazandı. Bu nedenle denetimlerimizi büyük bir titizlikle devam ettireceğiz. Faaliyete başladıkları ilk günden itibaren ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına içerisinde koruyucu maske, el sabunu ve kolonya bulunan hijyen paketlerinin dağıtımını yaptık. Ayrıca dezenfeksiyon çalışmalarımız da düzenli olarak devam ediyor" dedi.

Korona virüs önlemlerini sıkı şekilde uygulamaya devam ettiklerini ve herkesten bu konuda özen beklediklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı "Ülkemizde korona virüs tablosunun olumlu gidişatını korumak ve normalleşme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Bu süreçte herkese olduğu gibi, tekrar hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Aldıkları tedbirler için hepsine tek tek teşekkür ediyor, hiçbir gevşeme olmadan kurallara uygun şekilde hizmet vermeyi sürdürmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı şekilde kurallara uymalarını, özenli davranmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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